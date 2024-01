Citiccuritiesadr Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "CITIC SECURITIES":

Die technische Analyse der Citic Securities-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -4,99 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -5,12 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 21,53 Prozent erzielt, was 19,43 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,91 Prozent, und Citic Securities liegt aktuell 16,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wurde ebenfalls analysiert. Obwohl die Kommentare hauptsächlich negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Citic Securities hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) mit einem Niveau von 40,19 und 69,27 auf einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Aktie der Citic Securities.

