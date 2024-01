OneForce Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die technische Analyse von Oneforce zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,2 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,158 HKD) um -21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,19 HKD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -16,84 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Oneforce weist hingegen kaum Änderungen auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie von Oneforce bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Oneforce als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 2,76 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 42,57 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Oneforce in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent, was eine Underperformance von -13,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie 7,84 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Oneforce ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.