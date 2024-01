Ondine Biomedical Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Ondine Biomedical-Aktie wird in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,99 GBP liegt, der letzte Schlusskurs jedoch bei 8,75 GBP lag, was einer Abweichung von -32,64 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,6 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Ondine Biomedical-Aktie eine neutrale Empfehlung, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 44,44.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da es keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab und die Diskussionsintensität gleich geblieben ist.

Von Analysten wird die Ondine Biomedical-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 60 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 585,71 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält Ondine Biomedical daher eine "Gut"-Bewertung in der Analyse.

