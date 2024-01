Ondas Holdings Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Ondas betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 2,99 Punkte, was darauf hinweist, dass Ondas momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,69, was bedeutet, dass Ondas weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Ondas in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Aktie der Ondas wurde von Analysten insgesamt mit 3 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für Ondas liegt im Mittel bei 3,25 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 78,57 Prozent führt und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Ondas.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei Ondas haben wir eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut" kommen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ondas-Aktie aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +83,84 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +85,71 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.