Ondas Holdings Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Ondas jedoch kaum verändert, weshalb wir ihr eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ondas vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Ondas-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1,04 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,42 USD liegt, was einer Abweichung von +36,54 Prozent entspricht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von +1,43 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Ondas-Aktie ist insgesamt positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 Analystenbewertungen abgegeben, die allesamt "Gut" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 128,87 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ondas ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".