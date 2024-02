Ondas Holdings Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ondas-Aktie liegt bei 35,94 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 56, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Ondas wird als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ondas. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Ondas-Aktie waren alle Einstufungen als "Gut", was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" führt. Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass die Aktie um 150 Prozent steigen könnte, basierend auf einem Durchschnittskursziel von 3,5 USD, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Insgesamt wird die Ondas-Aktie aufgrund des RSI, der Stimmung in den sozialen Medien und der Analystenbewertungen mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.