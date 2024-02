Ondas Holdings Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse von Ondas-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,06 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,4 USD liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,43 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für Ondas ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ondas-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (35) als auch der RSI der letzten 25 Tage (56,29) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Ondas auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Anleger-Stimmung.