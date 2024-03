Ondas Holdings Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ondas-Aktie liegt derzeit bei 61, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,6, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Analyse der RSIs der Ondas-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ondas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,07 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,17 USD weicht um +9,35 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt hingegen 1,42 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -17,61 Prozent abweicht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Ondas-Aktie.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Ondas-Aktie abgegeben, wovon alle Bewertungen "Gut" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Ondas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 199,15 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analystenbewertungen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktion in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Ondas-Aktie. Das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen grün und keinerlei negative Diskussionen. Drei Tage lang war die Stimmung neutral und auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.