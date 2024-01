Oncternal Therapeutics Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Oncternal Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,16 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,375 USD weicht daher um +3 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 7,79 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter (-5,33 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Oncternal Therapeutics-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zur Oncternal Therapeutics-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Oncternal Therapeutics ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 87,42, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, und der RSI25 liegt bei 48,82, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Oncternal Therapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber aufgrund der Durchschnitts der Kursprognose von 5,15 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Abwärtspotential von -30,17 Prozent. Somit erhält das Unternehmen in Summe eine "Neutral"-Bewertung.