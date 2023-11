Oncotelic Therapeutics Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie von Oncotelic Therapeutics wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 0,71 insgesamt 99 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Biotechnologie, der 100,92 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,04 USD für die Aktie von Oncotelic Therapeutics. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 0,04 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,03 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert (+33,33 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen bei einem Wert von 33,33 liegen, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Oncotelic Therapeutics durchschnittlich sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Oncotelic Therapeutics aus fundamentaler und technischer Sicht als "Gut" eingestuft wird, während der Relative Strength Index und das Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung ergeben.