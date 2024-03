Oncosil Medical Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Oncosil Medical ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei positive Themen an neun Tagen dominieren und negative Themen an drei Tagen überwiegen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen in den Diskussionen der Anleger präsent. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Sentiment-Barometer bewertet Oncosil Medical insgesamt als "Gut".

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat nicht signifikant verändert hat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hinsichtlich der Diskussionsintensität zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen in letzter Zeit verstärkt Aufmerksamkeit der Anleger erregt hat, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs der Oncosil Medical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,006 AUD, was einen Rückgang um 40 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen aufgrund des Unterschreitens des letzten Schlusskurses ebenfalls auf eine negative Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oncosil Medical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen als auch im etwas längerfristigen Zeitraum. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.