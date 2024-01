Oncosil Medical Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Oncosil Medical heran. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Oncosil Medical weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 44,44, was auch eine neutrale Bewertung ergibt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Einfluss weicher Faktoren wie der Stimmung in sozialen Medien auf Aktienkurse ist ebenfalls wichtig. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Oncosil Medical auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oncosil Medical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (0,009 AUD) liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Oncosil Medical. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.