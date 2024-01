Oncopeptides Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten vier Wochen konnte bei Oncopeptides eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Aufgrund des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da der 7-Tage-RSI bei 91,23 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist. Der RSI25 von 68,6 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, aber es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Aus technischer Sicht weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Oncopeptides-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -14,47 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einer Abweichung von -8,39 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält die Oncopeptides-Aktie aufgrund der Analyse der Stimmung, des RSI und der technischen Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht".