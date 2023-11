Oncopeptides Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz für die Oncopeptides-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, wurde das Unternehmen auch weniger intensiv diskutiert und geriet aus dem Fokus der Anleger. Daher erhält die Oncopeptides-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Oncopeptides-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 8,73 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 9,086 SEK liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 7,73 SEK, während der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Oncopeptides-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen von Oncopeptides abgegeben, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oncopeptides-Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Oncopeptides-Aktie also mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.