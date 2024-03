Oncopeptides Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Oncopeptides wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,34 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,65, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Oncopeptides-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die charttechnische Entwicklung der Oncopeptides-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,56 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,086 SEK liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,21 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Oncopeptides-Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet und die Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Oncopeptides wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Oncopeptides von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.