Onconova Therapeutics Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Onconova Therapeutics untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit Onconova Therapeutics diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Onconova Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,88 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,72 USD weicht jedoch um -18,18 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,67 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,46 Prozent). Dies führt zu einer anderen Bewertung der Onconova Therapeutics-Aktie, nämlich einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Onconova Therapeutics zeigt bei einem Niveau von 73,33 eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Onconova Therapeutics wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.