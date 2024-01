Onconova Therapeutics Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Onconova Therapeutics-Aktie verzeichnet aktuell einen Kurs von 0,79 USD, was einer Entfernung von -10,23 Prozent vom GD200 (0,88 USD) entspricht. Nach der charttechnischen Bewertung ist dies ein "Schlecht"-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 0,68 USD. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +16,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Onconova Therapeutics als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Nach dem Relative Strength-Index ist die Onconova Therapeutics-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 35,29, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 41,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Onconova Therapeutics eingestellt waren. Sieben positive und vier negative Tage wurden verzeichnet, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Onconova Therapeutics daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internetkommunikation hat sich die Stimmung für Onconova Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.