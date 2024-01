Onconova Therapeutics Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung der Anleger ist neutral, was die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um Onconova Therapeutics betrifft. In den letzten zwei Wochen gab es keine klaren Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser aktuellen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Onconova Therapeutics derzeit bei 0,88 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,75 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -14,77 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,69 USD, was einer Differenz von +8,7 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,91 Punkten, was darauf hinweist, dass Onconova Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte (46,34), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Onconova Therapeutics zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie war insgesamt geringer als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Onconova Therapeutics daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.