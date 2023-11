Oncolytics Biotech Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie von Oncolytics Biotech wurde von Analysten bewertet, wobei 2 von 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 341,18 Prozent steigen könnte. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,52 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2,04 CAD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,4 CAD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Indikatoren wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Oncolytics Biotech ist hauptsächlich positiv, basierend auf sozialen Plattformen und Kommentaren in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Biotechnologie-Branche hat Oncolytics Biotech eine Outperformance von +57,05 Prozent gezeigt, während der Gesundheitspflege-Sektor eine mittlere Rendite von -22,57 Prozent verzeichnete. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.