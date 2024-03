Oncolytics Biotech Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oncolytics Biotech-Aktie beträgt aktuell 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,97 ebenfalls neutral eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Oncolytics Biotech-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an 11 Tagen dominierten, und negativer Kommunikation an nur zwei Tagen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Oncolytics Biotech-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Ebenso wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Diese verschiedenen Analysen führen zu unterschiedlichen Einschätzungen für die Oncolytics Biotech-Aktie, wobei die Gesamtbewertung von "Neutral" bis "Gut" reicht, je nachdem, welcher Aspekt betrachtet wird.