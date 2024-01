Oncology Institute Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Oncology Institute betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 18,18 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 49,36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Oncology Institute somit mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Oncology Institute in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussionshäufigkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Oncology Institute-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,08 USD. Der letzte Schlusskurs beträgt 2,04 USD, was einer Abweichung von +88,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Oncology Institute. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.