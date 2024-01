Oncology Institute Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie des Oncology Institute hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,11 USD aufgewiesen. Der aktuelle Schlusskurs von 1,99 USD weicht somit um +79,28 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,84 USD über dem aktuellen Schlusskurs (+8,15 Prozent), was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Es wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen, wodurch die Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt negativ ausfällt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität bezüglich der Aktie des Oncology Institute. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch die langfristige Stimmungslage insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Oncology Institute als Neutral-Titel einzustufen. Sowohl der RSI7-Wert von 52,86 als auch der RSI25-Wert von 47,11 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.