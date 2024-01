Oncology Institute Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Diskussionen rund um Oncology Institute in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger negativ sind. In den letzten Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Neutrale Themen wurden vermehrt angesprochen. Zusammenfassend ist das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das Stimmungsbild zu Oncology Institute hat sich in den letzten Wochen deutlich ins Negative verändert. Dies wurde anhand der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Oncology Institute liegt bei 52,86 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird der RSI als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Oncology Institute-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,99 USD lag, was einem Unterschied von +79,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,11 USD) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,84 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oncology Institute eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.