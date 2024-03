OncoCyte Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Oncocyte-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3 USD liegt, was einem Unterschied von -13,04 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 3,08 USD, wobei der letzte Schlusskurs nur um -2,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Oncocyte-Aktie.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Oncocyte liegt bei 38,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,64 und unterstützt ebenfalls die Einschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0 Prozent liegt und somit 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,51) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Oncocyte-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend positiven Themen überwiegen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der technischen Analyse und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment für die Oncocyte-Aktie.