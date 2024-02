Oncimmune Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Biotechnologie-Firma Oncimmune schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Vergleich zum üblichen Niveau neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Oncimmune-Aktie führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Oncimmune eine Performance von -58,86 Prozent, während vergleichbare Aktien in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -23,09 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,77 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite im letzten Jahr bei -22,11 Prozent, wobei Oncimmune 36,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Oncimmune als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 66,67, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 76,09 liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.