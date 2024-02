Oncimmune Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Aktie von Oncimmune zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 22,11 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 23,5 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,29 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 25,43 GBP, was einer Distanz von -7,59 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Oncimmune beträgt derzeit 22,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird Oncimmune für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Oncimmune im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,97 Prozent erzielt, was 36,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -23,54 Prozent, und Oncimmune liegt derzeit 35,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, schüttet Oncimmune im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".