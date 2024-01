On the Beach Aktie: Das hat Konsequenzen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von On The Beach mit 27 bewertet, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn 27,21 Euro zahlt. Dies liegt 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 in der Kategorie "Internet & Katalog Einzelhandel". Aufgrund dessen gilt die Aktie als unterbewertet und erhält auf Basis des KGV eine "Gut"-Einstufung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt On The Beach 2,55 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei On The Beach eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über On The Beach diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

