On the Beach Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Dividendenrendite von On The Beach beträgt aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs und liegt mit 0,47 Prozent nur knapp unter dem Durchschnitt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt ebenfalls als "Neutral". Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die On The Beach-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 31,52 Punkten, während der RSI25 bei 16,36 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie unterschiedliche Bewertungen und wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft die Rendite von On The Beach um mehr als 11 Prozent, während die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" eine mittlere Rendite von 11,75 Prozent aufweist. Auch hier liegt On The Beach deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.