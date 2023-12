On the Beach Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von On The Beach wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für On The Beach die Gesamtbewertung "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die On The Beach-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 260 GBP, was einer erwarteten Performance von 50,64 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von On The Beach liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,6 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der On The Beach bei 113,84 GBP verortet. Dies entspricht einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 172,6 GBP liegt und somit einen Abstand von +51,62 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein "Gut"-Signal festgestellt, da die aktuelle Differenz bei +42,94 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

