On the Beach Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. On The Beach wurde von Analysten auf sozialen Plattformen betrachtet, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um On The Beach in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der On The Beach-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 114,79 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 112,8 GBP auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -1,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 103,56 GBP, was einer Abweichung von +8,92 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die On The Beach-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für On The Beach liegt aktuell bei 74,65 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 27,62, was darauf hinweist, dass On The Beach überverkauft ist. In diesem Fall wird das Wertpapier jedoch als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das On The Beach-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von On The Beach als überbewertet, da das KGV mit 67,15 insgesamt 17 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 57,36 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".