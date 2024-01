On Time Logistics Holdings Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Diskussionen über Yto Express & Supply Chain auf den sozialen Medien zeichnen ein neutrales Bild von der Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen. Laut unserer Redaktion ist das Unternehmen daher als "Neutral" einzustufen. Sowohl positive als auch negative Ausschläge wurden nicht beobachtet, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Anlegerstimmung der vergangenen Monate. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsintensität gibt es keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Yto Express & Supply Chain derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Yto Express & Supply Chain-Aktie einen Abstand von -15,79 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei einer Differenz von +1,59 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird das Wertpapier daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.