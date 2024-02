On Time Logistics Holdings Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Yto Express & Supply Chain in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Yto Express & Supply Chain wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Yto Express & Supply Chain ist derzeit -4,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Yto Express & Supply Chain neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Yto Express & Supply Chain beträgt aktuell 28,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Yto Express & Supply Chain unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.