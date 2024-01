On Time Logistics Holdings Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse von Yto Express & Supply Chain zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,49 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,21 HKD liegt, was einer Abweichung von 18,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,25 HKD, was zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Yto Express & Supply Chain-Aktie, was zu einer "Neutral"-Einstufung durch die Redaktion führt.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Yto Express & Supply Chain auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, während der 25-Tage-RSI zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend wird das Unternehmen auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.