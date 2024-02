On Time Logistics Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Yto Express & Supply Chain-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und erhält dabei unterschiedliche Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,39 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1,18 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Yto Express & Supply Chain. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 15,38 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.