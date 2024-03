On Time Logistics Holdings Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Yto Express & Supply Chain hat derzeit einen RSI von 71,43, was auf eine „überkaufte“ Situation hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 44,44, was als „neutral“ eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich hieraus eine „schlechte“ Gesamteinschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Vordergrund standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als „neutral“ eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Yto Express & Supply Chain eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und kaum Veränderungen in der Stimmung zu verzeichnen sind. Daher wird auch hier eine „neutrale“ Einschätzung abgegeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,18 HKD um 13,24 Prozent unter dem GD200 (1,36 HKD) liegt, was als „schlechtes“ Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage betrachtet, liegt bei 1,19 HKD, was zu einem „neutralen“ Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Yto Express & Supply Chain-Aktie als „neutral“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.