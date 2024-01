On Time Logistics Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Yto Express & Supply Chain hat in den letzten Tagen einen Kurs von 1,29 HKD erreicht, was eine positive Abweichung von +2,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine negative Distanz von -14,57 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yto Express & Supply Chain-Aktie beträgt aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen zeigt eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer "Neutral" Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Yto Express & Supply Chain.

Die Stimmung rund um die Aktie von Yto Express & Supply Chain ist laut Analyse der langfristigen Stimmungsbildes "Neutral". Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung liefern eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral eingestellt sind. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Yto Express & Supply Chain eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Yto Express & Supply Chain-Aktie aus verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.