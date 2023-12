On Real Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und insgesamt über den analysierten Zeitraum eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch die Unterhaltung der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanyu verstärkt. Aus diesem Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende ist Shanyu mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (5,51 %) als niedriger einzustufen, da die Differenz 5,51 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich die Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Shanyu derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,1 HKD) um -23,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,09 HKD, was einer Abweichung von +11,11 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Shanyu mit einem Wert von 9,21 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt "Kommunikationsausrüstung" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 53,82, was einen Abstand von 83 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.