On Real Aktie: Das ist ein Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanyu liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,21 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kommunikationsausrüstung". Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Basis des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Shanyu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Shanyu derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -5,59 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanyu bei 0,11 HKD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,073 HKD liegt, was zu einer Differenz von -33,64 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -8,75 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal führt.