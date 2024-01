On Real Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen konnte bei Shanyu keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht signifikant verändert. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanyu bei 0,12 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,078 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -35 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit 0,09 HKD um -13,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich weist Shanyu ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,21 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,82 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite für Shanyu 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Shanyu in den Bereichen Sentiment und Buzz sowie technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung erhält, während es in der fundamentalen Analyse eine "Gut"-Bewertung erhält.