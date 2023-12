On Real Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Shanyu liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" um mehr als 49 Prozent darunter. Die Rendite beträgt -54,05 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -12,87 Prozent, wobei Shanyu mit 41,18 Prozent deutlich darunter liegt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Shanyu eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,13 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,088 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 HKD, wodurch der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shanyu basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 37,93 Punkte, was bedeutet, dass Shanyu momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,95 eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird Shanyu daher für diesen Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.