On Holding Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Analysteneinschätzung: Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 Kaufempfehlungen, 1 Halteempfehlung und 1 Verkaufsempfehlung für die Aktie von On ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34,14 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von 27,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Sentiment und Buzz: In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von On auf 7-Tage-Basis derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war überwiegend positiv, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von On eine Gesamteinstufung von "Neutral" hinsichtlich der Stimmung und einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf den RSI.