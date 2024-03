On Holding Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "On Holding Ltd":

Die Analystenbewertung für die On-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu On. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 4,48 Prozent und ein mittleres Kursziel von 34,14 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität zu verzeichnen ist, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der On-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die On-Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.