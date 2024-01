On Holding Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "On Holding Ltd":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der On liegt bei 95,25 und deutet somit auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51 für die On, was auf eine neutral bewertete Situation hinweist. Insgesamt erhält die On daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der On bei 26,97 USD und ist somit -3,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 -9,04 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie der On langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu On vor. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 34,14 USD, was einer Erwartung in Höhe von 26,6 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist die Diskussionsintensität der Aktie von On in den vergangenen Monaten erhöht, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird On daher als "Gut"-Wert bewertet.