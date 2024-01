On Holding Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "On Holding Ltd":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Der RSI-Wert von On liegt bei 32,17, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" vergeben.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Internet eine Rolle. Für On zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von On auf 29,69 USD, während der aktuelle Kurs bei 28,71 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,3 Prozent, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 28,12 USD, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten siebenmal eine positive Einschätzung, einmal eine neutrale Einschätzung und einmal eine negative Bewertung für On abgegeben, was langfristig zu einem positiven Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 28,71 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 18,93 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 34,14 USD, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".