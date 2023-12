On Holding Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktie von On wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter auch die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von On zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der On bei 29,62 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,96 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 liegt bei 27,8 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Die Analysten bewerten die On-Aktie derzeit positiv, basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 22,12 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die On-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch eine neutralere Bewertung. Insgesamt erhält die On-Aktie daher eine negative Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre On Holding-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich On Holding jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen On Holding-Analyse.

On Holding: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...