Omv Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Im Falle der Omv-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 27, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und dementsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,88, was darauf hindeutet, dass die Omv-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Alles in allem ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Omv.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Omv-Aktie aktuell bei 41,71 EUR, was eine neutrale Einstufung nach sich zieht. Der Aktienkurs selbst ging bei 40,08 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -3,91 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 40,22 EUR angenommen, was einer Differenz von -0,35 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende ist die Omv-Aktie mit einer Ausschüttung von 11,51 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (4,26 %) höher zu bewerten, da die Differenz 7,25 Prozentpunkte beträgt. Somit ergibt sich hieraus eine Einstufung als "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Omv-Aktie in Höhe von 8,41 auf Basis der heutigen Notierungen 62 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (22,07) bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.