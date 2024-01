Omv Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Omv hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor 9,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 7,93 Prozent, und Omv liegt aktuell 9,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Omv in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen und an drei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Die Diskussion unter den Anlegern war ebenfalls von verstärkt negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen geprägt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, mit 5 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Omv-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 45,71 liegt, was bedeutet, dass Omv weder überkauft noch überverkauft ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Omv. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.