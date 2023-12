Omv Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Die technische Analyse der Omv-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 41,72 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 39,52 EUR einen Abstand von -5,27 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 40,48 EUR, was einer Differenz von -2,37 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Omv-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Im fundamentalen Vergleich wird die Omv-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,41 liegt, während das Branchen-KGV bei 21,65 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Omv-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,01 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 7,96 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,97 Prozent im Branchenvergleich und einer insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die Omv-Aktie liegt auch 9,97 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Energie"-Sektors, was zu einer weiteren Unterperformance führt.