Omron Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Omron-Aktie liegt bei 43 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 45,98 liegt. Auch hier wird Omron als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Omron nach RSI-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Omron eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Omron auch in unserer Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Daher erhält Omron auch für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Omron in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über Omron deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Omron im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,35 Prozent erzielt, was 37,95 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 22,94 Prozent, wobei Omron aktuell 35,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.