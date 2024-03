Omron Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Omron":

Die technische Analyse der Aktie von Omron zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Omron-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 6718,25 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5462 JPY liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -18,7 Prozent, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Omron-Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 6151,56 JPY ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Omron mit 1,68 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,56 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Omron-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 66,72 und der RSI25 bei 67,77, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Omron-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,35 Prozent erzielt, was 37,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 22,11 Prozent, wodurch Omron aktuell 34,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.